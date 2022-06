Vanavond op tv: Sportlab Sedoc, Bed & Breakfast en Louis Theroux

Louis Theroux: Surviving America’s Most Hated Family

NPO 3 – 20.22 uur



Haatgroepen, eigenlijk zou je er geen aandacht aan moeten schenken. Tenzij je Louis Theroux heet. In 2007 bezocht hij al eens de controversiële Westboro Baptist Church, waar oprichter Fred Phelps inmiddels van overleden is. Want wat gebeurt er wanneer een groep die grotendeels uit één familie bestaat zijn patriarch verliest? Louis ontdekt hoe Phelps’ doctrine van goddelijke haat niet alleen een schaduw heeft geworpen op zijn aanhang, maar ook op de mensen die erin geslaagd zijn te ontsnappen aan de greep van de kerk.

Sportlab Sedoc

NPO 2 – 22.19 uur



Nederland is een groot sportland, maar toch is er een aantal belangrijke sportevenementen dat we al langere tijd niet hebben kunnen winnen. In een nieuw seizoen van Sportlab Sedoc houdt Gregory Sedoc vier van deze iconische sportwedstrijden tegen het licht en gaat hij op zoek naar de kampioenen van morgen. Zijn eerste stop: Wimbledon. Waarom tennissen wij ons niet meer naar de winst?

Viceroy’s House

NPO 2 – 00.02 uur



1947, de Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten (Hugh Bonneville), verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt er geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs, iets dat ook grote invloed heeft op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis van de onderkoning.

Sex Actually with Alice Levine

NPO 3 – 21.27 uur



Alice Levine begint aan een seksuele ontdekkingsreis door het Verenigd Koninkrijk. Want wat betekent seks eigenlijk voor de moderne Brit? Doen ze het voor hun plezier, omdat het moet, voor geld of voor spirituele verlichting? In de eerste aflevering duikt Alice in de wereld van online platformen als OnlyFans. Wanneer besluit je om munt te slaan uit je eigen seksleven?

Volledig scherm Sex Actually with Alice Levine. © Channel 4

Bed & Breakfast

NPO 1 – 20.33 uur



De aflevering trapt af in Zeeland, waar alles in het teken lijkt te staan van de voetbalcarrière van uitbater Patrick. Na het zien van muren vol ingelijste voetbalshirts, verbaast het dan ook niemand dat het uitje een potje wandelvoetbal wordt. Terwijl Patrick en Ilse hiermee hopen te scoren, zetten Judith en Willem in op hun Vlasschuur en gaan Ruud en Jorg voor de winst met hun thuisbioscoop.

