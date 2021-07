Vanavond op tv: Opstandelingen, Grease en Mr. Frank Visser doet uitspraak

De iconische poppen van Baby Born blazen dertig kaarsjes uit

30 juni Wie een kind was in de jaren 90, herinnert ze zich maar al te goed: die gekke pop die verdacht veel op een echte baby leek: de Baby Born. De iconische pop zag het levenslicht in 1991, en blaast dan ook dit jaar dertig kaarsjes uit. Dat viert het bedrijf achter de Baby Born met een nieuwe pop: eentje met ‘magische ogen’.