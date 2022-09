Vanavond op tv: Oogappels en De Bodyguard

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 28 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Steenrijk, Straatarm

SBS6 - 20.30

Terwijl bij Frankie en Amber uit het Vlaamse Meerle de euro’s tegen de plinten klotsen, is de familie Hoefmans uit het Brabantse Rijen heel wat minder fortuinlijk. Het zeskoppige gezin is door gezondheidsproblemen van pa en ma in de schulden beland en de bewindvoerder stortte de familie vervolgens helemaal de afgrond in. Het gevolg is dat ze met zes man moeten zien rond te komen van 100 euro per week. Lees hier over het bijzondere verhaal van een gezin uit een eerdere aflevering.

Volledig scherm Michel en Monica Schults met hun kinderen uit een eerdere aflevering van het programma Steenrijk Straatarm. © Peter de Jong Fotografie

De Bodyguard

NPO 3 - 20.25

De cursus Brandveiligheid is koud afgerond of er staat al een huis in lichterlaaie. En niet zomaar een huis, maar een huis met een vip. Terwijl het kandidatenveld twijfelt over wat te doen – blussen of evacueren – wordt het voor een van hen te heet onder de voeten, wat een keiharde exit betekent. Voor het over­gebleven zestal staat er direct een nieuwe opdracht op stapel: ­begeleid een bekende influencer naar een interviewlocatie. Maar wat als er opeens een nijdige man opduikt? Lees hier over kandidaat Lotte die meedoet aan het programma.

Oogappels

NPO 1 - 20.33

Wekenlang leefde de creatieve paradijsvogel Chris (Thor Braun) toe naar zijn toelatingsexamen voor de Rietveld academie, maar op het moment suprême ligt hij nog gestrekt in bed en verslaapt hij zich. Is het meteen einde oefening of weet hij er toch nog een herkansing uit te slepen? Lees hier over de aankondiging van het vijfde seizoen.

Volledig scherm Thor Braun als Chris in Oogappels seizoen 4. © BNNVARA

November Man (2014)

RTL 7 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★☆☆

Met: Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Will Patton.

Sinds Brosnan uit zijn functie als James Bond werd ontheven, is de trend in actiefilms rauw en realistisch. Brosnan haakt nu bij die trend aan met The November Man, een film die niet bang is om de belevenissen van een voormalig CIA-agent in Servië in al z’n lelijkheid in beeld te brengen. Qua plot heeft dit verhaal niks nieuws te bieden, maar het is aardig om die toch wat gladde ex-Bond aan het werk te zien als afgestompte veteraan. Brosnan geniet er in elk geval zichtbaar van.

Parker (2012)

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★☆

Met: Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte.

Zodra in een film blijkt dat een crimineel een erecode heeft, weet je dat iemand er mee gaat rommelen. Bij de stoere Parker (Jason Statham) is dat niet veel anders. En als deze gentleman-dief wordt verraden, weet je ook dat hij keihard wraak neemt. De film verkwist dus geen tijd aan geneuzel, zonder daarbij te vergeten dat je soms even moet ademhalen tussen de actiescènes door. Hoewel geen toonbeeld van originaliteit, is de film beter dan het gros van Stathams gebruikelijke werk.