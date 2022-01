Vanavond op tv: Ontvoerd, Wie van de 3 en Pushing the Line

Brommer op zee

Nieuw seizoen

NPO 2 – 19.27 uur



Net als voorganger Boeken bleek ook Brommer op zee niet het kijkcijferkanon waar op werd gehoopt. Maar na een voorzichtige start, met 54.000 kijkers, kroop het programma toch langzaam uit het kijkcijfermoeras. Het was in elk geval genoeg voor een tweede seizoen. Opnieuw loodsen Wilfried de Jong en Ruth Joos ons door de wondere wereld van het boek. Hun eerste gast: Marieke Lucas Rijneveld.

Wie van de 3

Nieuw seizoen

SBS6 – 20.30 uur



De familiequiz Wie van de drie was in de jaren 60 razend populair en maakt een comeback. Ook de nieuwe versie Wie van de 3 scoort goed, met Raven, Najib, Britt en Martien in het panel van de spelshow. Het kwartet keert onder de bezielende leiding van Wendy van Dijk terug voor seizoen vier om te raden welke kandidaten de boel voor de gek houden.

Volledig scherm Presentatrice Wendy van Dijk in de studio van SBS 6-programma Wie Van De 3. De familiequiz was in de jaren '60 populair en maakt nu een comeback. © ANP

Pushing the Line

Nieuw programma

Discovery – 20.30 uur



De lijnen waar BN’ers in The Big Balance overheen liepen, vallen in het niet bij de exemplaren die de slackliners in Pushing the Line proberen te bedwingen. Slechts een nylon koord van 2,5 centimeter breed hangt er tussen deze waaghalzen en de afgrond. Waarom zou je een sport kiezen die bij elke verkeerde beweging je dood kan betekenen?

Ontvoerd

Nieuw programma

RTL 4 – 21.35 uur



De tweejarige Ayla werd anderhalf jaar geleden, zonder toestemming van moeder Nicole, door haar vader meegenomen naar diens vaderland Turkije. Inmiddels heeft de ex van Nicole al het contact verbroken en lijkt hij samen met Ayla van de aardbodem te zijn verdwenen. John van den Heuvel en zijn team zetten alles op alles om hen op te sporen en Nicole weer met haar dochter te herenigen.

Andere tijden sport

NPO 1 – 22.29 uur



In een plat land als Nederland is het niet zo gek dat je eerder voetbalt dan schansspringen. Toch wordt student Gerrit Jan Konijnenberg ergens in de jaren tachtig verliefd op de schans. Zijn droom: vliegen op de Olympische Spelen. Vol passie stort hij zich op dat doel. Tegen de stroom in, berg op en af, met vallen en opstaan, als pionier uit de Lage Landen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: