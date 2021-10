Vanavond op tv: Missions Impossible, Bureau Hofstad en 2Doc: Shelley in Wonderland

Missions Impossible

Nieuwe show

SBS6 – 20.30 uur



In Mission Impossible gaan Jan Versteegh, Hélène Hendriks, Leo Alkemade en Dennis van der Geest mensen verrassen met een onmogelijke opdracht. Die opdrachten kunnen van alles zijn: van 180 gooien op een dartboard, een hole-in-one slaan op de golfbaan of je auto in één beweging driftend tussen twee andere auto’s parkeren. Als de deelnemers de uitdaging accepteren krijgen ze hulp van coaches en experts om zich in één maand klaar te maken voor de uitdaging. Lukt het ze de missie te volbrengen? Dan winnen ze maar liefst 10.000 euro.

Bureau Hofstad

RTL 4 – 20.30 uur



In dit politieprogramma loopt Ewout Genemans mee met het politiecorps van Den Haag. De agenten hebben hun handen vol aan uiteenlopende gebeurtenissen. Van protesten van boze boeren en corona-ontkenners op het Malieveld, tot het optreden tegen afstekers van illegaal vuurwerk in verschillende wijken.

Kees van der Spek: Oplichter aangepakt

RTL 5 – 20.30



Kees van der Spek gaat in zijn programma op zoek naar oplichters, fraudeurs, afpersers en andere criminelen. In deze aflevering helpt hij Chewa. Hij werd door een jeugdvriend overtuigd om te investeren in een vakantievilla. Dat klonk als een goed idee, maar de ‘vriend’ investeerde dat geld in zichzelf en vertrok met de noorderzon. Kees van der Spek gaat naar hem op zoek.

The Cleaner

Nieuwe show

BBC First – 21.15 uur



Deze Britse komedie serie gaat over schoonmaker Paul Wickstead (Greg Davies). Nadat de politie een plaats delict heeft onderzocht en de bewijzen zijn verzameld, moet de locatie schoongemaakt worden. Die ondankbare taak is weggelegd voor schoonmaker Paul. Opvallend genoeg vindt hij die taak helemaal niet zo vervelend. Toch krijgt hij het in deze eerste aflevering al direct aan de stok met een nogal vreemde dame.

2Doc: Shelley in Wonderland

NPO 2 – 22.40 uur



Missverkiezingen zijn hot in Amerika en voor iedere leeftijd is er wel een wedstrijd om aan mee te doen. Deze documentaire volgt de 62-jarige Shelley die deelneemt aan de Ms Senior-verkiezing in Las Vegas. Winnen lijkt haar weliswaar leuk, maar het is voor haar nog een stuk belangrijker om te laten zien dat oudere vrouwen er gewoon mogen zijn.

