Vanavond op tv: Manifest Stenenkoorts, First Dates Teens en FBI: International

TLC – 20.30 uur



Niks mis met een maatje meer, maar als de kilo’s maar buitenproportioneel blijven toenemen, kan zwaarlijvigheid levensgevaarlijk zijn. In Too Large helpt Dr. Charles Procter mensen met zwaar overgewicht een eind op weg. In deze eerste aflevering het verhaal van Meghan, die door haar immense gewicht van 225 kilo inmiddels aan het zuurstof hangt.

Volledig scherm Meghan en dr. Charles Procter in Too Large. © TLC

FBI: International

Nieuwe serie Veronica – 20.30 uur



Na de spin-off FBI: Most Wanted krijgt de FBI-franchise opnieuw een uitbreiding. FBI: International volgt de leden van het Fly Team van de FBI, die vanuit het hoofdkantoor in Budapest internationale bedreigingen tegen Amerikaanse belangen opsporen en neutraliseren. Het gezelschap kan aan de slag als blijkt dat een van wapen- en sekshandel verdachte Amerikaan samen met een veertienjarig meisje naar het Kroatische Zagreb is gevlucht.

Manifest stenenkoorts

NPO 2 – 22.09 uur



Vroeger kon je je als alleenstaande nog een leuke woning veroorloven, inmiddels is zelfs een garagebox niet meer te betalen. In Manifest Stenenkoorts duikt Patrick Lodiers samen met drie jonge journalisten uit Zwolle in de overspannen woningmarkt. Team Zwolle houdt Patrick direct een spiegel voor. Want hoe solidair zijn we eigenlijk in Nederland?

First Dates Teens

NPO 3 – 19.26 uur



Nu het First Dates-team de volwassen singles aan elkaar heeft gekoppeld, richten zij zich op zestien- tot negentienjarigen. Want ook Britse tieners wil een liefde naast zich op de bank. Zoals de negentienjarige Dylan, wiens liefdesleven al jaren niets meer dan een solovoorstelling is. Of de zestienjarige Pia, die haar laatste echte contact met een jongen op de basisschool had.

Volledig scherm Teen First Dates. © Channel 4

The Outlaws

BBC First – 21.00 uur



Als straf voor hun criminele activiteiten slaan zeven kruimeldieven aan het schoffelen in Bristol. Maar de eerste hark staat nauwelijks in het plantsoen of er wordt een tas met geld gevonden. De feeststemming om deze vondst slaat echter snel om als blijkt dat de tas toebehoort aan niets en niemand ontziende criminelen.

Volledig scherm Een beeld uit The Outlaws. © BBC/Big Talk/Four Eyes

