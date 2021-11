Vanavond op tv: M, 3Doc Vaccinatie vetes en De grote kleine treinencompetitie

Volledig scherm Margriet van der Linden in de studio van M. © ANP

M

NPO 1 – 19.05 uur



Khalid Kesem mocht in Khalid & Sophie de genomineerden bekendmaken, Margriet van der Linden mag in haar eigen talkshow M de NS Publieksprijs uitreiken. Wie wint de prijs voor het beste boek van het jaar? Jan Dijkgraaf of het schrijversduo Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, die met respectievelijk Martien Meiland en Johan Derksen niet-lezend Nederland met de neus in het boek kregen? Het veelbesproken Ik ga leven van Lale Gül of toch Saskia Noorts Bonuskind?

Plane Crash Recreated

Nieuwe serie

Discovery – 20.30 uur



Discovery duikt met Plane Crash Recreated in de geschiedenis van neergestorte vliegtuigen. Dat doet de serie door in een simulator na te gaan of het ongeluk wellicht voorkomen had kunnen worden. In deze eerste aflevering wordt ingezoomd op de crash van Turkish Airlines vlucht 1951, die zich in 2009 vlak voor de Polderbaan in een weiland boorde.

De grote kleine treinencompetitie

Finale

NPO 1 – 20.35 uur



De overgebleven teams schrikken wanneer ze horen dat ze voor de finaleopdracht één dag minder de tijd hebben om hun treintjes te laten rijden. Daarna volgt klap twee: alle eerder gemaakte banen moeten op elkaar aan worden gesloten. Wie wint de Gouden Locomotief en wie laat haar trein op het laatste moment toch nog ontsporen?

De Grote Kleine Treinencompetitie met André van Duin.

3Doc: Vaccinatie vetes

NPO 3 – 21.17 uur



Het vraagstuk wel of niet vaccineren zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Relaties die stuklopen en families die worden verscheurd door de vraag: wel of geen prik? De documentaire Vaccinatie vetes staat stil bij vijf verschillende conflicten binnen vriendengroepen, collega’s en families, met precies die vraag als oorzaak.

Welcome to Plathville

Nieuw seizoen

TLC – 21.30 uur



Na de schreeuwende ruzie tussen Ethan en zijn ouders, die Ethans vrouw Olivia als de vleesgeworden duivel zien, dreigt de strenggelovige familie Plath uit elkaar te vallen. Ook dochter Moriah lijkt de Heer haar rug toe te keren nu ze op zichzelf woont. Weten pa en ma Plath het tij te keren?

