Vanavond op tv: Love is in the Air, Het Verhaal van Nederland en Bee Czar

Discovery - 20.30 uur



In Amerika ziet Walter Schumacher het tot zijn levensmissie om de bij voor uitsterven te behoeden. Met zijn American Honey Bee Protection Agency verwijdert hij daarom de bijennesten uit woonwijken om de insecten een nieuw thuis te geven.

Het Verhaal van Nederland

NPO 1 - 20.34 uur



Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door de Duitsers, onze landgenoten doen het ook. In deze laatste aflevering van Het verhaal van Nederland zien we hoe gewone burgers proberen te leven en te overleven in tijden van oorlog en bezetting. Wie was er goed en wie heulde met de vijand?

UEFA Champions League: Atlético Madrid - Manchester City

RTL 7 - 20.55 uur



In deze wedstrijd van UEFA Champions League staat de Spaanse club Atlético Madrid op het veld met de Engelse ploeg Manchester City. Al eerder won de club uit Manchester met 1-0, wat de kansen voor het elftal groot maakt.

This Is Going to Hurt

BBC First - 21.00 uur



Eendenbekken, navelstrengen, placenta’s en totaalrupturen; op de afdeling gynaecologie van een Engels ziekenhuis probeert gynaecoloog in opleiding Adam Kay (Ben Whishaw, No Time To Die) zich staande te houden tussen de moeders, sirenes en Brits ellenbogenwerk. Maar de 24-uurs diensten beginnen langzaam hun tol te eisen.

Love is in the Air

RTL 4 - 21.30 uur



Liefdesverhalen: je hebt ze in alle soorten en maten. Sommige zijn alleen zo mooi of hartverscheurend dat het niet meer dan terecht is dat Robert ten Brink ze van een extra hoofdstuk voorziet. Zélfs als hij daarvoor naar de andere kant van de wereld moet vliegen. Na twee jaar corona staat iedereen weer te trappelen om elkaar in de armen te sluiten.

21 Bridges

Veronica - 20.30 uur



In de jacht op twee politiemoordenaars ontdekt de politieagent Andre Davis (Chadwick Boseman, Black Panther) een grootschalig complot, waar zijn collega’s bij zijn betrokken. Hierdoor moet de agent proberen te achterhalen op wie hij moet jagen en wie er juist op hem jagen. Tijdens de klopjacht wordt voor het eerst in de geschiedenis Manhattan volledig afgesloten, inclusief alle bruggen.

