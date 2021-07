Vanavond op tv: Kick-Ass, The Pianist en Spy in the Wild

Het beste van… Doe Maar

NPO 3 – 20.25 uur



Erik de Zwart, Annemieke Schollaardt, Francis van Broekhuizen, Anne-Marie Jung, Wolter Kroes en anderen delen hun beste herinneringen aan de muziek van de fantastische nederpopband Doe Maar.

Spy in the Wild

Herharling

NPO 1 – 20.35 uur



Op allerlei plekken ter wereld zijn ruim vijftig hyperrealistische robotdieren undercover gegaan. Ze laten zien hoe het leven er door de ogen van de dieren zelf uitziet en hebben gedrag gefilmd dat nog nooit eerder is vastgelegd.

Volledig scherm Spy in the Wild is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 1. © RV

Kijken op gevoel

Nieuwe show

NPO 2 – 22.10 uur



Soms hoor je een liedje dat exact gaat over hoe jij je je op dat moment voelt. Vlinders, tranen, nijd, je kent het wel. Diezelfde emotie kan kunst bij je oproepen. Soms is een doek zo mooi, dat je er wiebelig van wordt. Of zo lelijk, dat je het ‘t liefst door een raam zou smijten. Kunsthistoricus Wieteke van Zeil neemt ons mee op een reis langs kunstwerken over woede, verlangen, eenzaamheid, weerzin, wanhoop en vreugde.

The Pianist

Canvas – 21.15 uur



Polen, in de jaren 30. Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) is een van de meest getalenteerde pianisten in Europa. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt hij in Warschau geconfronteerd met de gevolgen van de Duitse bezetting: het getto, de Joodse opstand, de deportaties. Terwijl zijn volledige familie en vele vrienden worden uitgemoord, overleeft Szpilman in de ruïnes van zijn geliefde stad.

Volledig scherm The Pianist is vanavond om 21.15 uur te zien op Canvas. © Brunopress

Kick-Ass

RTL 7 – 23.10 uur



Tiener Dave (Aaron Taylor-Johnson) verslindt stripboeken over superhelden en wil zelf ook een held worden. Gehuld in een flitsend pak gaat hij onder de naam Kick-Ass de strijd tegen de misdaad aan, maar hij heeft absoluut geen superkrachten.

Volledig scherm Kick-Ass is vanavond om 23.10 uur te zien op RTL 7. © Het Parool

