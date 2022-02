Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Zembla en Air Crash Investigation

Downton Abbey

Nieuw seizoen

NPO 2 – 16.13 uur



Het is 1924 en voor het eerst in de Britse geschiedenis regeert Labour. Voor de oerconservatieve Robert Crawley is die sociaal­democratische visie even wennen. Want wordt de kachel straks nog wel voor je opgepookt of moet je in de toekomst zélf met de blaasbal aan de slag? Terwijl Robert de toekomst van het landgoed veilig probeert te stellen, is het ook ‘beneden’ onrustig; wat betekent dit alles voor het personeel?

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Kook je Chinees, dan koop je mie. Kook je Italiaans, dan pak je pasta. Tagliatelle wellicht. Maar wat is het verschil? Allebei van tarwe, allebei lange platte slierten en allebei vaak opgerold verkocht als vogelnestjes. En toch is de een veel duurder dan de ander. De Keuringsdienst over mie die doet alsof-ie pasta is en pasta die voor mie speelt.

Zembla

Nieuw seizoen

NPO 2 – 20.26 uur



Achter de pittoreske gevels en slootjes van het Overijsselse toeristendorp Giethoorn blijkt een schimmige wereld schuil te gaan; de van oorsprong Turkse Yusuf en zijn moeder worden al een jaar belaagd door de plaatselijke jeugd. Terwijl de politie de van de auto getrapte spiegels en racistische leuzen afdoet als kattenkwaad en de gemeente zich nog nooit heeft laten zien, worden Yusuf en zijn moeder steeds banger en radelozer. Want waarom doet niemand iets?

Air Crash Investigation

National Geographic – 21.00 uur



Op 31 januari 2000 maakt Alaska Airlines vlucht 261 zich op voor de krap vijf uur durende vlucht vanaf Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport in het Mexicaanse Puerto Vallarta naar Seattle–Tacoma International Airport. Maar krap twee uur na vertrek stort de McDonnell Douglas MD-83, na een noodoproep van de piloten, neer in de Grote Oceaan. Nadat het wrak is geborgen, vinden de onderzoekers een cruciale onderhoudsfout met dodelijke gevolgen.

Do Not Disturb: Hotel Horrors

Crime + Investigation – 21.00 uur



Op 10 december 2010, nadat er meerdere klachten binnendruppelen over lekkage, wordt de 33-jarige kledingontwerpster Sylvie Cachay dood aangetroffen in een badkuip in een hotel in Manhattan. Van haar vriend Nicholas, een telg uit een rijke familie, ontbreek elk spoor. Wanneer de detectives zich meer en meer in de zaak verdiepen, zijn ze geschokt door wat ze ontdekken over zijn familiegeschiedenis.

