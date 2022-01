Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Frontlinie en The First 48

Keuringsdienst van Waarde

Frontlinie

Nieuw seizoen NPO 2 – 20.26 uur Hoedspruit, Zuid-Afrika. Dit stadje aan de rand van het Krugerpark is in korte tijd veranderd in een vijfsterren-resort, vol restaurants, souvenirshops en makelaarskantoren die een grote belofte verkopen. Voor relatief weinig geld kun je hier land en luxe villa’s kopen, te midden van de natuur en wilde dieren. Een paradijs voor wie het kan betalen. Bram Vermeulen gaat op zoek naar wat er schuilgaat achter die groene droom.

Slokje teveel?

Net5 – 20.30 uur



De Nederlandse vrouw houdt wel van een lekker glas wijn. Voor vrouwen betekent dat je met zeven glazen per week al te boek staat als alcoholist. Zijn wij in Nederland dan van die drankbakken? En drinken we niet allemaal wel eens teveel? In Slokje teveel? duikt Merel Westrik met een aantal bekende gasten in de soms schokkende wereld van ons alcoholgebruik.