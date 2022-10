Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde en Fout maar Goud

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 20 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Natuur op 2: China: Nature's Ancient Kingdom - eerste aflevering

NPO 2 - 17.07

In China wonen meer dan 1,4 miljard mensen en het land heeft bomvolle steden waar de bewoners op elkaar gepropt leven. Het is ook een land met indrukwekkende natuur en talloze bijzondere dieren. In het land is een project gestaart om de flora en fauna te beschermen. Tien locaties zijn aangemerkt als beschermd gebied en deze documentaireserie laat zien hoe prachtig de natuur is in deze nationale parken.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 - 20.25

Keuringsdienst van Waarde laat ons iedere keer nadenken over wat wij eigenlijk in onze mond stoppen. Dit keer onderzoeken de programmamakers zongedroogde tomaatjes. We gooien ze in salades en op pizza’s, maar worden ze echt door de zon gedroogd, zoals de naam zegt, of komen ze toch gewoon uit de fabriek? En zijn het eigenlijk wel tomaten? Eerder besteedde het programma aandacht aan garnalen: ‘Als we het oog van een garnaal afknippen, kunnen ze zich elke week voortplanten’.

Volledig scherm Keuringsdienst van Waarde over zongedroogde tomaatjes. © KRO-NCRV

Bij Ons Op Het Kamp - start seizoen 3

RTL 5 - 20.30

Nederland telt ongeveer 35.000 mensen die in een woonwagen wonen, verdeeld over ruim 1100 kampen. In het derde seizoen van de realityserie Bij Ons Op Het Kamp staat weer een aantal woonwagenbewoners centraal, die ons een kijkje in hun leven gunnen. Tot op de dag van vandaag worden die kampen vaak met een scheef oog bekeken. Want wie zijn die vreemden achter die grote muren en hekken van het kamp? En wat doen die mensen daar de hele dag? ‘Mensen zien woonwagenbewoners toch als ander volk. We krijgen vaak het stempel crimineel’, zegt Bappie Tetteroo, die voor het programma werd gevolgd.

Fout Maar Goud

RTL 4 - 20.30

De nieuwste spelshow van Chantal Janzen komt ten einde en het is maar de vraag of er een nieuw seizoen komt. Kijkers waren namelijk best kritisch over het programma dat tv-hits als The Masked Singer en Ik Hou van Holland probeerde te kopiëren, met een mystery guest en twee panels die luchtige vragen moesten beantwoorden. De eerste aflevering van Fout maar Goud trok in augustus 815.000 kijkers.

Volledig scherm Fout maar Goud met Gerard Joling, Chantal Janzen en Marieke Elsinga. © William Rutten

Louis Theroux's Forbidden America

NPO 3 - 20.58

Louis Theroux keert terug naar Amerika om te onderzoeken wat voor invloed het internet heeft op diverse subculturen, zoals de hiphopscene. De Britse journalist reist naar Florida en ziet van dichtbij hoe rappers sterren worden op social media, maar met moeite hun gewelddadige leven achter zich laten. Ze maken muziek over hun misdaden en ruziën met andere rappers. Regelmatig leidt de onderlinge rivaliteit tot schietpartijen, gevangenisstraffen en doden.