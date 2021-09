Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Beste Zangers en Mr. Frank Visser doet uitspraak

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Een simpel kopje koffie heeft soms meer weg van een scheikundeles, waarbij het branden van de bonen allesbepalend is. Want een dark roast smaakt anders dan een light, blond, special of medium roast. De simpele koffiedrinker ziet door de bonen het bos niet meer, maar gelukkig kunnen we rekenen op de Keuringsdienst. Zij doen uitgebreid onderzoek naar de verschillen in de roasts.

Frontlinie

NPO 2 – 20.30 uur



Het belangrijkste nieuws uit de andere kant van de wereld is meestal maar een voetnoot in het dagelijkse journaal. Journalist Bram Vermeulen vindt dat onterecht en gaat in Frontlinie op pad om deze belangrijke nieuwsverhalen onder de aandacht te brengen. Hij reist de wereld rond, maakt reportages over de actualiteit in andere landen en maakt duidelijk waarom die gebeurtenissen van belang zijn voor de Nederlandse kijkers. Want veel van deze vergeten verhalen zijn ook met ons verbonden.

Long Shot

Net5 – 20.30 uur



Fred (Seth Rogen) herenigt zich met zijn jeugdliefde Charlotte (Charlize Theron), nu een van de invloedrijkste vrouwen ter wereld. Terwijl ze zich voorbereidt op het presidentschap, huurt Charlotte Fred in als haar speechschrijver.

Beste Zangers

NPO 1 – 20.35 uur



Zanger Alides Hidding staat centraal. De zanger met de hoge kopstem werd in de jaren tachtig beroemd met de hits I’m Specialized in You en Listen to the Man With the Golden Voice. Het wordt een pittige klus voor de andere zangers om zijn hoge noten te kraken.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 21.30 uur



Alfred uit Zwartemeer stevent af op een ware catastrofe. Hij ligt overhoop met zijn buren die zonder overleg een heg hebben weggehaald en er een torenhoge schutting voor in de plaats hebben gezet. Het wordt tijd dat Mr. Visser met het echte kadaster paal en perk gaat stellen aan dit schuttingleed.