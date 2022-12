Vanavond op tv: Kerstappels, I can see your voice en Je mag ook helemaal niets meer

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 22 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Jamie's one pan wonders at christmas - kerstspecial

24Kitchen - 20.05 uur

Een crispy kalkoen met boterzachte rozemarijn - aardappeltjes, een lobberige jus en geglaceerde paarse wortels met honing. Klinkt ingewikkeld, toch? Niet als het aan Jamie Oliver ligt. ’s Werelds bekendste tv-kok laat ons deze tweedelige kerstspecial van One pan wonders zien dat we het deze kerst met slechts één pan of ovenschaal af kunnen. Dat is niet alleen overzichtelijk, maar scheelt ook nog eens een hoop rotzooi en afwas.



Volledig scherm Jamie Oliver in 'Jamie's one pan wonders'. © Paul Stuart

I can see your voice - kerstspecial

RTL 4 - 20.30 uur

Operavedette en publiekslieveling Francis van Broekhuizen wordt ingevlogen om het panel in deze kerstspecial te versterken én als uitsmijter met de overgebleven kandidaat de kerstkraker Oh holy night te zingen. En Carlo Boszhard mag het geheel weer in goede banen leiden.



Volledig scherm Carlo Boszhard als presentator van 'I can see your voice'. © RTL/William Rutten

Je mag ook helemaal niets meer

NPO 3 - 20.31 uur

Met het woordje ‘woke’ wordt inmiddels driftig in het rond gestrooid. Tegen discriminatie? Woke. Genderneutrale toiletten? Woke. Een regenboogtrap? Woke. Voormalig Jakhalzen en Bureau Sport-broeders Frank Evenblij en Erik Dijkstra testen in Je mag ook helemaal niets meer hoe het is gesteld met de wokeradar van (bekend) Nederland. Wat is woke nu precies en is de uit de VS overgewaaide wokeness een vloek of een zegen?

Kerstappels - filmpremière

NPO 1 - 20.34 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

De ossenhaas ligt koud in de oven of een roedel opgekropte irritaties borrelt alweer naar de oppervlakte in deze speciale kerstfilm van de hitserie Oogappels. Fabie krijgt een grote teleurstelling te verwerken, bij Dina en Tim is het oorlog na een uit de hand gelopen kerstborrel op Tims werk en ook bij Carola en Marcel is het hommeles na een schokkende gebeurtenis. Om alle ellende voor te zijn, hebben Erik en Chris besloten om kerst maar helemaal over te slaan, maar of Lieke, Hansje en Merel daar genoegen mee nemen is een tweede.



Volledig scherm Kerstappels. © BNNVARA

Dr. pimple popper

TLC - 22.30 uur

Wie deze kerst een beetje fraai voor de dag wil komen, zit niet te wachten op inktzwarte mee-eters, pulserende galbulten en andersoortig dermatologisch ongemak. In de kerstspecial van Dr. pimple popper maakt Sandra Lee weer korte metten met pukkels, puisten, builen en knobbels. Haar eerste patiënt: de 35-jarige Omar, wiens bult op zijn voorhoofd in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot formaatje mandarijn.