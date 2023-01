Vanavond op tv: Je huis op orde, Over mijn lijk - de reünie en The rookie: Feds

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 4 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Het beste van de jaren 90 - eerste aflevering

NPO 3 - 20.25 uur

In de jaren 90 hingen we clubbend in de Roxy of iT, in trainingspak en op Spice Girl-schoenen. In de oren hingen gigantische hoepeloorbellen, het haar zat in een kuifpony en om de billen knelde een Speedo. In vijf afleveringen blikken BN’ers als Maik de Boer, Erik de Zwart en Gijs Rademaker terug op de jaren waarin Jiskefet zich de dag door stiftte en Titanic alle records brak.

Je huis op orde - start seizoen 2

SBS6 - 20.30 uur

387 Tupperwarebakjes, 1001 elastiekjes en dozen vol coaxkabels. Wie wat bewaart, die heeft wat. Als je verzameldrift beperkt blijft tot een overvolle kelder of zolder is dat misschien nog acceptabel, maar wanneer het halve huis onbewoonbaar wordt, is hulp hard nodig. In Je Huis op Orde helpen Viktor en zijn team opnieuw verzamelaars met het opruimen door ál hun spullen in een loods tentoon te spreiden. Valt dan wel het kwartje?

Volledig scherm Viktor Brand in 'Je Huis op Orde'. © Talpa Network

The rookie - start seizoen 5

Net5 - 20.30 uur

Na twee redelijk slaapverwekkende seizoenen start de vijfde serie van The rookie direct in de hoogste versnelling. Rosalind Dyer, de verknipte seriemoordenaar die in seizoen twee achter slot en grendel verdween, ontsnapt met de hulp van haar advocaat Beth tijdens het transport naar haar proces. Terwijl Nolan en Nyla Beth het vuur aan de schenen leggen, krijgt het bureau verontrustend nieuws.

Over mijn lijk - de reünie

NPO 1 - 21.21 uur

In het negende seizoen van Over mijn lijk volgden we de ongeneeslijk zieke Patrick, Jip, Kiki, Francis, Roy en Irene. Ondanks hun diagnose probeerden zij nog alles uit het leven te halen. In een tweedelige reünieaflevering komen zij en de nabestaanden van Kiki en Patrick bij elkaar en blikken ze samen met Tim Hofman terug op het afgelopen jaar. Hoe gaat het? En hoe kijken ze naar de toekomst?

Volledig scherm Over Mijn Lijk: De Reünie. © BNNVARA

The rookie: Feds - eerste aflevering

Net5 - 21.25

Als de oudste nieuwkomer binnen de FBI schuimde Simone Clark (Niecy Nash-Betts, Reno 911!) al de straten af in het vierde seizoen van The rookie. De reacties op dat optreden waren zo lovend, dat Simone het nu in haar uppie mag proberen. De serie trapt af op het moment dat ze zich in het nieuw te vormen team van FBI’er Matthew Garza probeert te bluffen. Dat lukt, maar enkel omdat Simone een band lijkt te hebben met de verdachte van een bomaanslag.