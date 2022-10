Vanavond op tv: Het Perfecte Plaatje en Napoli - Ajax in de Champions League

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 12 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Home Town

TLC - 18.00

Ben en Erin Napier knappen huizen op en geven daar altijd hun eigen draai aan. Ze zijn heel wat gewend, maar de designers staan dit keer voor een flinke uitdaging. Kathy en Isao zijn gek op Lord of the Rings en willen hun nieuwe woning laten lijken op een Hobbit-huisje. Daar hebben Ben en Erin geen enkele ervaring mee, toch weten de creatievelingen met een aantal kleine aanpassingen de wereld van Tolkien tot leven te brengen.

UEFA Champions League: Napoli - Ajax

RTL 7 - 18.45

Na de historische nederlaag in eigen huis reizen de Amsterdammers nu af naar Stadio Diego Armando Maradona in Napels. Om überhaupt zicht te houden op overwintering moet Ajax winnen van de Napolitanen. Alle ogen zijn gericht op trainer Alfred Schreuder die het niet nodig vond om tijdens de rust van de vorige wedstrijd te wisselen. Kiest hij deze keer weer voor Mohammed Kudus in de spits of gaat hij toch voor miljoenenaankoop Brian Brobbey? Lees hier wie de wedstrijd gaat fluiten.

Volledig scherm Vorige week verloor Ajax in eigen huis met ruime cijfers van Napoli. © Eye4images

Het Perfecte Plaatje - start seizoen 7

RTL 4 - 20.30

Na een uitstapje naar Argentinië blijven de BN’ers dit keer in Nederland om de mooiste plaatjes te schieten. De tien deelnemers krijgen eerst een lesje fotograferen en worden daarna in het diepe gegooid. De kandidaten zijn dit keer cabaretier Najib Amhali, stylist Maik de Boer, actrice Tina de Bruin, documentairemaakster Linda Hakeboom, zangeres en actrice Bente Fokkens, actrice Inge Ipenburg, acteur en zanger Edwin Jonker, presentatrice Geraldine Kemper, zangeres Trijntje Oosterhuis en programmamaker Filemon Wesselink. Lees hier over een oproep die Trijntje Oosterhuis doet aan 130 mensen speciaal voor haar foto.

Restaurant Misverstand - start seizoen 3

SBS6 - 20.30

Ja, dat is inderdaad Johnny de Mol die terugkeert op televisie met het derde seizoen van Restaurant Misverstand. In april stopte de presentator met zijn talkshow HLF8 na een beschuldiging van wangedrag. Deze anonieme aangifte volgde op een eerdere aangifte van De Mols ex Shima Kaes, die hem beschuldigde van mishandeling tijdens hun relatie. Dit positieve programma lijkt een veilige manier om terug te keren op tv. Samen met chef-kok Ron Blaauw ondersteunt Johnny een groepje jonge mensen die worstelen met dementie. Ze gaan aan de slag in de horeca en door dit werk krijgen ze weer een goed gevoel over zichzelf. Lees hier meer over het programma en de presentator.

Volledig scherm De deelnemers van het derde seizoen van Restaurant Misverstand. © Talpa

Blind Getekend - eerste aflevering

NPO 3 - 21.23

Na Kopen Zonder Kijken en Married at First Sight komt nu de EO met een programma waarin een levensveranderende beslissing wordt gemaakt vóór de deelnemers. Mensen die hun huidige baan zat zijn, dienen hun ontslag in en een recruiter gaat op zoek naar een nieuwe job. De werkzoekende hoeft alleen nog maar een handtekening onder het contract te zetten. Er is wel een addertje onder het gras. De deelnemers weten pas waar ze gaan werken en wat ze gaan doen op hun eerste werkdag.