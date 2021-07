Vanavond op tv: Het beste van… Prince, Gode Moeders en Inside Hotel Chocolat

Wheeler Dealers seizoen 10 Herhaling Discovery – 17.00 uur Jarenlang stond Edd China aan de zijde van Mike, totdat Wheeler Dealers naar de VS verhuisde en de monteur het na twee seizoenen voor gezien hield. Edd werd vervangen door Ant Antstead, maar bij de start van dit tiende seizoen is alles nog koek en ei. De heren zijn gewoon nog in Engeland waar ze zich storten op een lekkende en nogal vreemd sturende Aston Martin DB7.

Inside Hotel Chocolat Nieuwe show RTL Z – 20.30 uur Bonbons, repen, letters en eitjes; we eten met z’n allen jaarlijks tonnen chocolade weg. In Inside Hotel Chocolade neemt Angus Thirlwell ons mee achter de schermen van zijn bedrijf: de grootste onafhankelijke chocolatier van Groot-Brittannië. Afleveringen 2 en 3 volgen om 21.30 en 22.30 uur.

De Alarmcentrale: Pech onder de zon

Herhaling

RTL 5 – 22.00 uur



Wanneer je koppakking in Nederland begint te lekken, bel je de wegenwacht. Gebeurt dit bergop in een Frans dorp, dan is het even andere koek. Jochem van Gelder rijdt mee met de mannen en vrouwen van de ANWB om te zien hoe Nederlanders omgaan met pech in het buitenland.