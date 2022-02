Vanavond op tv: Hazes is de Basis, Hoge bomen en Detective Van Der Valk

Camp to Go

RTL 4 – 17.00 uur



In een nieuw seizoen van Camp to Go verrast presentator Sander Janson weer een aantal families met een weekendje weg op een camping in Denemarken. Het addertje onder het gras is dat de meeste van de gezinnen geen enkele kampeerervaring hebben. In deze aflevering zijn het de zusjes Appelman die voor het eerst met een caravan op pad gaan. En de familie Middelweerd reist met hun drie kinderen richting Noord-Jutland.

Volledig scherm Sander Janson in Camp to Go. © Brunopress

Hazes is de Basis

SBS6 – 20.00 uur



Vorig jaar zou André Hazes zeventig jaar oud zijn geworden en dat jubileum mag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Om de volkszanger in het zonnetje te zetten, maken verschillende artiesten, zoals Tino Martin en de 3JS, op geheel eigen wijze een cover van zijn grootste hits. De presentatie wordt gedaan door Jeroen van der Boom.

Verborgen verleden

NPO 2 – 20.37 uur



In deze aflevering van Verborgen verleden, waarin bekende Nederlanders zich verdiepen in hun voorouders, doet acteur Huub Stapel een schokkende ontdekking over het oorlogsverleden van zijn vader. Gelukkig blijkt het allemaal mee te vallen: hij beseft hoe zwaar het leven in oorlogstijd was en waarom zijn vader bepaalde keuzes heeft gemaakt.

Volledig scherm Een beeld van Huub Stapel uit Verborgen verleden. © NTR

Hoge bomen

Nieuw seizoen

SBS6 – 21.25



Jeroen van der Boom neemt weer plaats achter zijn piano voor het derde seizoen van zijn muzikale talkshow. Iedere aflevering zingt hij voor een bekende Nederlander met een bijzonder verhaal. Ze halen herinneringen op aan de hand van video’s, foto’s en muziek die bij die momenten passen. In dit seizoen schuiven onder anderen Frans Bauer, Sonja Bakker, Ronald Koeman, Maarten van der Weijden en Najib Amhali bij de zanger aan.

Detective Van Der Valk

Nieuw seizoen

NPO 2 – 22.10 uur



Wanneer in Amsterdam een advocate wordt vermoord, komt rechercheur Piet van der Valk in actie om de dader te vinden. Daarvoor moet hij wel een aantal onheilspellende briefjes en symbolen ontcijferen. Los van de naam van de held en de Amsterdamse achtergrond is er weinig Nederlands aan deze Britse detective. Al is deze aflevering wel geregisseerd door Jean van de Velde, de man achter All Stars.

Volledig scherm een beeld uit Detective Van der Valk. © VRT

