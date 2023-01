Vanavond op tv: Hands up, Voor het blok en Midsomer murders

Hands up - start seizoen 2 18.08 uur - NPO 3 Onder leiding van Klaas van Kruistum en gebarentolk Irma Sluis gaan opnieuw zes duo’s, bestaande uit dove/slechthorende kinderen en BN’ers, de strijd met elkaar aan om de Hands up trofee. De adder: de teams mogen tijdens de opdrachten alleen met elkaar praten in gebarentaal. Welke BN’er kan goed uit de voeten met de taal?

Voor het blok - start seizoen 4 18.34 uur - NPO 3 Britt Dekker is behoorlijk druk. De Purmerendse tv-persoonlijkheid is niet alleen het boegbeeld van het YouTubekanaal PaardenpraatTV, maar speelt daarnaast de hoofdrol in een eigen boekenserie, schuift regelmatig aan bij talkshows én presenteert programma’s bij zowel SBS 6 als Zapp, het kinderblok van NPO 3. Sinds 2020 is ze te zien als presentatrice van Voor het blok . In deze quiz nemen twee teams vol familieleden het op tegen de muur des doods.

Ed Stafford: first man out - start seizoen 3

21.30 uur - Discovery

Avonturier Ed Stafford heeft al voor heel wat hete vuren gestaan, maar maakt het zich in First man out pas echt moeilijk. In plaats van alleen de Amazone door te reizen, bindt hij de strijd aan met steeds een andere survival-expert. Hij begint zijn eerste uitdaging in Schotland, waar hij het opneemt tegen een oude bekende: zijn aartsvijand Matt Graham, die hem in een eerder seizoen nog versloeg in de Mongoolse Gobiwoestijn.