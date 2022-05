Vanavond op tv: Halve finale Eurovisie Songfestival, Married at First Sight en Wonder Woman

BN'ers bij demonstra­tie voor abortus­recht VS op Dam in Amsterdam

Verschillende bekende Nederlanders zijn aanwezig bij de demonstratie tegen de mogelijke afschaffing van het federale abortusrecht in de Verenigde Staten. Die vindt zaterdag plaats op de Dam in Amsterdam. Naast de uitgesproken solidariteit voor vrouwen in Amerika die hun zwangerschap willen beëindigen, komt de boodschap naar voren te waken voor het recht op abortus in Nederland.

