Vanavond op tv: First & Last, Red light en The girl on the train

The cube

Nieuwe show

SBS6 – 20.00 uur



In The Cube draait het allemaal om een combinatie van lef, behendigheid, stalen zenuwen en een beetje geluk. Onder leiding van Gordon moeten de duo’s zeven spellen tot een goed einde brengen om kans te maken op een bedrag van 100.000 euro.

First & Last

Nieuwe show

SBS6 – 21.25 uur



Bij First & Last draait het niet om wie de slimste, sterkste of snelste is, maar geldt er één belangrijke regel: eindig elke ronde niet als eerste of als laatste, want dan lig je direct uit het spel. Onder leiding van Martien Meiland en Britt Dekker nemen elf kandidaten het tegen elkaar op in vijf verschillende spelrondes.



Red light

Laatste aflevering

NPO 1 – 21.30 uur



Deze rauwe dramaserie over de seksindustrie, met o.a. Carice van Houten en Halina Reijn, begon met de verdwijning van de brave hoogleraar Eric. Deze zaak bracht drie totaal verschillende vrouwen samen en toonde de duistere kant van de samenleving. Na negen spannende afleveringen is de ontknoping nabij en wordt eindelijk duidelijk wat er precies is gebeurd met Eric, maar de serie draait eigenlijk om de vrouwen en zij lopen alle drie groot gevaar.

Volledig scherm Maaike Neuville, Halina Reijn en Carice van Houten zijn vanavond te zien in Red Light op BNNVARA. © BNNVARA

Film: The girl on the train

Net5 – 22.55 uur



Tijdens haar treinritten naar en van haar werk in New York krijgt Rachel (Emily Blunt) een inkijkje in de levens van Scott en Megan. Op een dag verdwijnt Megan. Rachel start haar eigen onderzoek naar die verdwijning.



The girl on the train Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thriller



The trial of Christine Keeler

Nieuwe serie

NPO 2 – 23.20 uur



Danseres Christine Keeler wordt gestalkt door haar ex. Als een bezoekje aan een nachtclub ontaardt in een drama dat de krant haalt, heeft minister John Profumo alle reden om zich zorgen te maken.

