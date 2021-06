Vanavond op tv: Familie Gillis: massa is kassa, Jij bent van mij en Uitgepreekt

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 14 juni.

Opium op Oeral

Nieuwe show

NPO 2 – 19.25 uur



Ook dit jaar moet cultureel festival Oerol het doen zonder publiek. Dat betekent niet dat er niks te doen is. Cornald Maas reist af naar Terschelling waar hij met bekende schrijvers praat over het festival en de kunsten. In de eerste aflevering is Hanna Bervoets te gast.

2Doc: Jij bent van mij

NPO 2 – 20.25 uur



Documentaire over de impact van stalking. Slachtoffers vertellen hoe stalkers hun levens kapotmaakten en nabestaanden delen hun verdriet, nadat een geliefde het slachtoffer werd van de meest gruwelijke vorm van stalking: moord. Rode draad door hun verhalen is de ervaring van Harry Sacksioni, die veertig jaar lang door een vrouw werd gestalkt.

Volledig scherm Jij bent van mij is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 2. © BNNVARA

Familie Gillis: massa is kassa

Eerste aflevering

SBS6 – 20.40 uur



Het derde seizoen is amper afgelopen of SBS6 gooit Peter en zijn Nicol alweer in de herhaling. In de eerste aflevering van het eerste seizoen zien we hoe selfmade miljonair Peter Gillis geraakt wordt door de coronacrisis. Zijn vakantieparken moesten dicht en dat is een flinke domper voor de man die “Massa is kassa” als motto heeft.

Volledig scherm Familie Gillis: massa is kassa is vanavond om 20.40 uur te zien op SBS6. © Talpa

EK Voetbal: Spanje – Zweden

NPO 1 – 20.50 uur



Na een aantal magere jaren probeert Spanje met een nieuwe lichting weer de top te bestormen. Bij de Zweden ontbreekt de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, terwijl de Spanjaarden het moeten doen zonder rots in de branding Sergio Ramos. De Spanjaarden zullen daardoor hopen op bevliegingen van spelmaker Thiago Alcantara.





Beau Séjour seizoen 2

NPO 2 – 22.30 uur



In het tweede seizoen van deze Vlaamse dramaserie is er weer een moordslachtoffer dat als geest verder leeft. Dit keer is het oud-commandant van de Marine Maurice Teirlinck. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd, maar Maurice weet zeker dat hij zoiets nooit zou doen.

Uitgepreekt

Nieuwe show

NPO 2 – 23.20 uur



Margje Fikse gaat op zoek naar het verhaal van dominees die hun toga aan de wilgen hebben gehangen. In de eerste aflevering spreekt ze met Peter van der Laan (70). Hij wordt in 2012 uit zijn ambt gezet vanwege een buitenechtelijke relatie. Hij is berouwvol, maar vraagt zich af of er ook voor hem genade is.

Volledig scherm Uitgepreekt is vanavond om 23.30 uur te zien op NPO 2. © EO

