Vanavond op tv: De streken van Van Boven, Boven water en De gouden lichting

Guilty Pleasures

24Kitchen – 18.00 uur



Van goulash uit blik en kant-en-klare broodjes hamburger tot een bord macaroni met ketchup en plakjes smac of kaasfondue met frikandellen. De één gruwt ervan, de ander vindt het heerlijk. Toch staat bij iedereen wel eens een guilty pleasure op het menu. In Guilty Pleasures nodigt chef Perry (Wat eten we vandaag) elke aflevering een BN’er uit, wiens guilty pleasure dringend in een wat culinairder jasje gestoken moet worden.

Streken van Van Boven

NPO 2 – 19.50 uur



Butter en eek, gerookte paling en een lekker malse haring; Yvette van Boven verruilt in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Streken van Van Boven haar terreinwagen eenmalig voor een fiets om samen met terriër Marie haar eigen streek te ontdekken: het Noord-Hollandse Waterland. De eerste stop is bij de allerlaatste visroker van Monnickendam.

De gouden lichting

NPO 3 – 21.51 uur



Terwijl heel Nederland begin deze eeuw getuige was van de successen van turnsters Renske Endel, Gabriëlla Wammes, Suzanne Harmes en Verona van de Leur, blijken zij al die jaren in de machtsgreep van coaches te zijn geweest die hun grenzen systematisch overschreden. De driedelige documentaireserie De gouden lichting legt genadeloos bloot hoe het viertal in een situatie terechtkwam waaruit geen ontsnappen mogelijk leek.

Once Upon a True Crime

Crime + Investigation – 22.00 uur



De Britse misdaadauteurs Peter James, Denise Mina, Mark Billingham en Douglas Skelton schreven in de afgelopen decennia menig thriller vol. In Once Upon a True Crime duikt het kwartet in de moorden die de inspiratie vormen voor hun werk. In de eerste aflevering keert meesterverteller Peter James, bekend van de Roy Grace-boekenserie, terug naar zijn geboortestad Brighton waar in oktober 1986 twee 19-jarige meisjes verdwenen.

Boven water

NPO 2 – 22.18 uur



Familiebedrijven zijn de onmisbare ruggengraat van onze economie. Maar de toenemende macht van grote partijen brengt hun voortbestaan in gevaar. In Boven water worden vijf families gevolgd die elke euro in hun bedrijf investeren. Onder hen de Amsterdamse familie Kesbeke, die met hun augurken, Amsterdamse uien en zilveruitjes niet meer uit de schappen van de supermarkt zijn weg te denken. Maar voor hoe lang nog?

