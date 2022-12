Vanavond op tv: De slimste mens, Top 2000 a gogo en Oh, wat een kerst!

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 26 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De slimste mens - start seizoen 21

NPO 1 - 20.23 uur

Lees ook Rapper Donnie maakt presentatiedebuut in SBS-show de Nix Factor

Het is enigszins onrustig in omroepland. Om de drie publieke netten wat beter te profileren, verhuizen Radar, Kassa en Opsporing verzocht naar NPO 2, verkast Keuringsdienst van Waarde naar NPO 1 en is ook De slimste mens voortaan op die zender te zien. Anniek Pheifer, Marlou van Rhijn en Ron Fresen bijten in deze editie het spits af.

Volledig scherm Marlou van Rhijn, Ron Fresen en Anniek Pheifer in De slimste mens. © KRO-NCRV

Oh, wat een kerst! - kerstspecial

RTL 4 - 20.30 uur

Ballen, bomen, lampjes en een kalkoen; in de kerstspecial van Oh, wat een jaar! dompelen Carlo Boszhard, Chantal Janzen en Ruben Nicolai zich onder in alles wat maar naar kerst ruikt. Dat doen ze overigens niet alleen: Jamai Loman en Nicolette Kluijver quizzen en grappen in deze special een gezellig rondje mee.

Sisi - start seizoen 2

NPO 2 - 20.30 uur

Het geluk voor Franz Josef en Sisi lijkt compleet nu er een troonopvolger is geboren, maar niets is minder waar. Een nieuwe oorlog dreigt, en ook het leven aan het hof voelt voor Sisi nogal benauwend. Alles verandert als ze tijdens een politieke missie in Hongarije de rebelse graaf Gyula Andrássy ontmoet.

Volledig scherm Giovanni Funiati (Graaf Andrássy), Dominique Devenport (Sisi) en Jannik Schümann (Franz) in seizoen 2 van 'Sisi'. © /

De Pannekoekencaravan - special

NPO 3 - 21.16 uur

Ruim tien jaar geleden zagen Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman geen brood meer in de journalistiek. Ze gooiden hun toetsenbord aan de kant, kochten een pannenkoekencaravan en doopten zichzelf om tot foodtruckondernemer voordat de foodtruck überhaupt bestond. Met een illusie armer keerde het duo uiteindelijk terug naar de journalistiek. Nu is het tijd voor een poedersuikerzoete terugblik.

Volledig scherm Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman tijdens het laatste optreden van hun theatershow De Pannekoekencaravan in AFAS Live. © ANP

Trappers - eerste aflevering

NPO 2 - 21.48 uur

Bij Fietskoeriers Amsterdam werkt een bonte, maar hechte groep ‘trappers’. Van rocker Nanne tot de dromerige Gooise Rolf, en van de nukkige Poolse Maciej tot de opgewekte Edwige, elke koerier heeft zo z’n eigen redenen om zich een slag in de rondte te trappen. Eigenlijk is dit niet het werk waarvan ze dromen, er sluimeren heel andere vuurtjes in hen. Maar hoe zorg je ervoor dat je die stille dromen waarmaakt?

Top 2000 a gogo - start seizoen 21

NPO 1 - 22.13 uur

Ook voor de NTR was het even slikken toen Top 2000-icoon Matthijs van Nieuwkerk in opspraak raakte. Zeker nu de Top 2000 a gogo dit jaar wordt overgeheveld naar het prestigieuze NPO 1. De Top 2000 quiz, waarvan inmiddels al drie afleveringen waren opgenomen, werd per direct afbesteld, en ook de Top 2000 a gogo kwam op losse schroeven te staan. Gelukkig is er een vervanger gevonden in de multi-inzetbare Herman van der Zandt.

Volledig scherm Leo Blokhuis en Herman van der Zandt in seizoen 21 van Top 2000 a gogo. © NTR