Vanavond op tv: De Oost, Ik vertrek en Sterren op het doek

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 19 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Hell's kitchen USA - start seizoen 21

Paramount - 19.00 uur

Opnieuw strijden achttien koks onder leiding van Gordon Ramsay voor de hoofdprijs: de functie van chef-kok van het nieuwe Hell’s kitchen-restaurant in Atlantic City. Een steak bakken kunnen ze allemaal, maar het is nog maar de vraag of ze ook een keukenbrigade kunnen leiden. De strijd barst direct los met een culinaire krachtmeting tussen telkens twee chefs, die de grofgebekte tv-kok met hun lievelingsgerecht uit zijn koksbuis moeten blazen.

Volledig scherm Gordon Ramsay in het 20e seizoen van het reality programma 'Hell's kitchen USA'. © iMDb

Ik vertrek

NPO 1 - 20.28 uur

Bij het kunstenaarskoppel Jolande en Barbara klotsen de euro’s tegen de plinten, maar toch vinden de dames het tijd om hun leven drastisch om te gooien. Ze schroeven een bord in de tuin van hun Bossche villa en kopen in een Frans gehucht een huis om een artistieke B&B uit de grond te stampen. Maar al snel ontstaan er twijfels over het project: het pand is in deplorabele staat, de werklui komen niet opdagen en dagenlang deuren en muren verven blijkt ook al geen pretje.



Sterren op het doek

NPO 2 - 20.38 uur

Monic Hendrickx is bepaald geen onbekende in tv- en filmland. De actrice speelde in de afgelopen jaren in tientallen films en series en harkte daar onder andere vier Gouden Kalveren, een Grand Acting Award en een Gouden Beeld voor binnen. Terwijl ze door drie kunstenaars op het doek wordt gekwast, vertelt ze aan Özcan Akyol welke impact de dood van haar vader op haar leven en carrière heeft gehad. Weten de creatievelingen de ernst en het plezier van Monic op hun doek te vangen?

Volledig scherm Monic Hendrickx en Özcan Akyol in 'Sterren op het doek'. © MAX

Trixie motel - eerste aflevering

TLC - 22.00 uur

Het is geen schande als je nog nooit van Trixie Mattel gehoord hebt. Toch zingt, acteert, grapt en youtubet de winnares van het derde seizoen van RuPaul’s drag race all stars er al jaren op los. In Trixie motel krijgt ze het op haar heupen en besluit ze haar imperium uit te bouwen door een vervallen motel in de woestijn van Palm Springs om te toveren tot ‘dragparadise’. Hulp krijgt ze van beroemdheden als Paris Hilton en Zooey Deschanel (New girl).

Volledig scherm Trixie Mattel in 'Trixie motel'. © TLC

De Oost - filmpremière

NPO 3 - 22.04 uur

Veronica Superguide-score: ★★★

Martijn Lakemeier speelt een soldaat die met velen naar toen nog Nederlands-Indië gestuurd wordt om de oplaaiende onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Na een aantal krachtige scènes neemt de film een wending als het personage van Marwan Kenzari zijn intrede doet. Naarmate we meer te weten komen over deze mysterieuze figuur is het klaar met de grijstinten en gaat het verhaal met een bloedrode, rechte streep naar zijn vrij kolderieke einde.



Volledig scherm Een scène uit de Nederlandse film 'De Oost'. © imdb

Dalgliesh

NPO 2 - 22.56 uur

Detective Dalgliesh wordt opgetrommeld door dominee Michael, een oude vriend. Die zit in de rats nadat een van de medebewoners van zijn bejaardentehuis onder rare omstandigheden met zijn rolstoel van een klif is gestort. Wanneer Dalgliesh arriveert in Dorset, blijkt ook Michael zijn eeuwige wolk te hebben opgezocht. Zijn de sterfgevallen toeval of is er in het tehuis iets heel duisters aan de hand?