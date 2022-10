Vanavond op tv: De Grote Kleine Treinencompetitie en de finale van Lego Masters

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 22 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Lego Masters - finale

RTL 4 - 20.00

Twee seizoenen lang keken we massaal naar volwassenen die met een ernstig gezicht Legosteentjes op elkaar drukten, maar met de wisseling van de presentatoren- en Brickmasterwacht lijkt daar een eind aan te zijn gekomen. De twee finalistenteams krijgen vanavond maar liefst vier miljoen steentjes tot hun beschikking om in 28 uur het allermooiste bouwwerk van hun leven te bouwen.

Jurylid Esmee Kuenen werkt ‘toevallig’ voor Lego en is nu tv-ster: ‘Kan me geen coolere baan voorstellen’

Volledig scherm Esmee Kuenen, Jamai Loman en Andy Peelman in het programma Lego Masters. © VTM

De Grote Kleine Treinencompetitie

NPO 1 - 20.28

De vier overgebleven teams spelen deze week een thuiswedstrijd en wagen zich aan het thema Nederland. De verplichte elementen zijn een kolossale waterpartij met een link naar de trein én twee bekende Nederlandse bouwwerken. Terwijl twee teams met hun creatieve constructies akelig dicht bij elkaar liggen, valt een van hen tóch door de mand. Voor wie betekent dat ook meteen het eindstation? Zolder vol treintjes? Verlegen bouwers laten magie van modelspoor tóch op tv zien.

Volledig scherm André van Duin als presentator van De Grote Kleine Treinencompetitie. © MAX

90 Day: the single life

TLC - 21.00

Hoewel je het op voorhand niet zou verwachten, stapt het gros van de 90 Day Fiancé-deelnemers uiteindelijk tóch met elkaar in het huwelijksbootje. Wie desondanks alleen achterblijft, kan z’n pijlen in The single life op een nieuw romantisch avontuur richten. Dit seizoen zijn dat onder meer de manipulatieve Nederlandse Jesse en zijn Oekraïense evenknie Nathalie.

Silent witness

NPO 2 - 22.42

Jacks broer Ryan komt vrij uit de gevangenis en trekt in bij de Hodgsons. Voor Jack betekent dat kopzorgen: hij zorgde er met zijn getuigenis immers hoogstpersoonlijk voor dat Ryan achter de tralies verdween. Ook Nikki ziet enkel hindernissen als het onderzoek naar de moord op een veelbelovende bokser vastloopt. Hulp komt van de nieuwste ster aan het Lyell-firmament: ecologe Simone. Lees ook onze recensie van deze misdaadserie: ‘Een sterke maag is vereist’.

Volledig scherm David Caves en Emilia Fox in Silent Witness. © KRO-NCRV

De nacht van de Filmacademie

NPO 3 - 22.54

De Nederlandse Filmacademie barst van het talent en daarom is het zonde als films van de studenten linea recta in een stoffig archief belanden. Komende nacht is een marathon van het werk van de lichting 2022 te zien. De Hemelse Bloem, een korte documentaire van Tessa van der Riet, trapt het filmspektakel af.