Vanavond op tv: College Tour en Baanwielrennen: Wereldkampioenschap

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 16 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Marathon van Amsterdam

Eurosport 1 - 08.45

In de hoofdstad is vandaag een bijzonder natuurevenement te zien. Vroeg in de ochtend begint daar een trek, waarin duizenden Amsterdammers zich dit jaar voor het eerst buiten de ring begeven. De deelnemers zijn aan korte broekjes en sportieve outfits te herkennen. Begeef je je niet op het traject, maar moedig vooral aan middels klappen en schreeuwen. Lees hier meer over de marathon.

Baanwielrennen: Wereldkampioenschap

Eurosport 1 - 13.00

De wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Yvelines en Saint Quentin zijn al een paar dagen onderweg. Ook op deze slotdag gaat Nederland ongetwijfeld hoge ogen gooien, want rondjes rijden zit blijkbaar in onze genen, of het nu op de schaats of op de fiets is. Termen als Keirin, Omnium, Scratch en Madison doen vandaag de ronde! Lees hier over Harrie Lavreysen die voor de derde keer op rij wereldkampioen is geworden op de keirin.

Volledig scherm Roy Eefting met zijn bronzen medaille op het onderdeel scratch voor mannen tijdens de tweede dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen. © ANP

Design Secrets

SBS6 - 16.30

Het ontwerpen van een mooi interieur begint op de tekentafel, maar daar blijft het niet bij. Designers Jeroen van Zwetselaar, Eric Kant en Linda Lagrand nemen de kijkers mee naar mooie projecten in binnen- en buitenland, evenementen en netwerkborrels. Ook vertellen de gepassioneerde interieur ontwerpers wat zij zo mooi vinden aan het vak, waar zij hun inspiratie vandaan halen en adviseren zij de kijkers over de laatste trends.

De Grote Verbouwing - start seizoen 5

SBS6 - 17.55

Presentator Kevin McCloud heeft al veel bijzondere woningen voorbij zien komen, maar dit keer kan hij zijn ogen niet geloven. Hij is in Zuid-Devon bij Joe en Clare, een koppel dat van hun huis een compleet kunstwerk heeft gemaakt. Al is het de vraag of je het nog wel een huis kunt noemen. Het is een groot sculptuur, dat geïnspireerd is op het landschap van Devon. Het gigantische bouwwerk is 70 meter lang en heeft 34 enorme schuine scherven die in alle richtingen uitsteken.

Ice Road Rescue - start seizoen 7

National Geographic - 20.00

Wie met de vrachtwagen vast komt te zitten in de ijskoude bergen van Noorwegen kan rekenen op sleephelden Thord Paulsen en zijn crew in Odda en de eigenzinnige Bjørn Lægreid in Eidfjord. Wanneer een vrachtwagen van een steile helling dreigt neer te storten in een groot meer, komen de mannen in actie, maar de reddingsactie is loodzwaar en duurt maar liefst 16 uur. Ze moeten hun eigen levens op het spel zetten om deze klus te klaren.

Volledig scherm Een beeld uit seizoen 7 van Ice Road Rescue. © NGC

College Tour - start seizoen 15

NPO 2 - 20.20

Een programma als College Tour valt of staat bij de gasten en dit seizoen start heel sterk met een bijzondere hoofdgast. Namelijk niemand minder dan de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt! Op drie opeenvolgende Olympische Spelen won hij een gouden medaille. Na een indrukwekkende sportcarrière, waarbij hij zelfs nog een poging deed om voetballer te worden, zet hij zich nu in voor kansarme jongeren wereldwijd. Onder leiding van presentator Twan Huys mogen de studenten de iconische sportman alles vragen. Lees hier wie de andere gasten zijn van dit seizoen.