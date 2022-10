Vanavond op tv: Chansons!! en Media Inside

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 9 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Love it or list it - Start seizoen 9

RTL 8 - 19.00

Wie talloze jaren in hetzelfde huis woont, ziet al snel de muren op zich af komen. Om niet gillend gek te worden, is een verhuizing een uitkomst, maar soms kan een likje verf al wonderen doen. In Love it or list it worden huiseigenaren geholpen door Hilary Farr en David Visentin. Zij geeft de woning een make-over en hij gaat op zoek naar een nieuw huis. Wanneer beiden geslaagd zijn in hun taak, mogen de deelnemers kiezen of ze in hun stulpje willen blijven of toch gaan verhuizen.

Miss Fisher's murder mysteries - Eerste aflevering

BBC First - 19.45

In het Australische Melbourne van de jaren 20 zijn de mannen de baas, maar daar trekt privédetective Phryne Fisher zich helemaal niks van aan. Deze zelfstandige vrouw heeft lak aan de regels en daarmee weet ze keer op keer de moeilijkste moordmysteries op te lossen. De politie is niet blij met haar dwarse houding, maar moet toegeven dat zij altijd daders in de kraag weet te grijpen. In deze aflevering wordt de sexy speurneus uitgenodigd om naar het het huis van een familielid te komen, waar net een moord blijkt te zijn gepleegd. Al snel belandt ze in een wereld van drugssmokkel en illegale abortussen.

Chansons!! - Start seizoen 2

NPO 1 - 21.22

Het tweede seizoen van Chansons! krijgt er in de titel een extra uitroepteken bij, want Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps gaan nog een stapje verder om het Franse levenslied voor eens en altijd op de kaart te zetten. De mannen zijn weer in Parijs en brengen dit keer een bezoek aan zanger/acteur Yves Montand en zijn grote liefde Simone Signoret. Ook bezoeken ze het wereldberoemde restaurant Maxim’s, waar de jetset dineerde en Edith Piaf feesten gaf.

Volledig scherm Chansons! met Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. © BNNVARA

Media Inside

NPO 3 - 21.49

Een week vol medianieuws is niet hetzelfde zonder het eigenzinnige commentaar van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. De mannen behandelen aan tafel de meest uiteenlopende onderwerpen en beperken zich niet alleen tot televisie. Ook sociale media, radio, kranten en podcasts zijn niet veilig voor de scherpe kritiek van de mediakenners. Het duo wordt wekelijks bijgestaan door twee wisselende gasten, die ook een pittige mening hebben over het belangrijkste nieuws van de week.

Nederland is vol

NPO 1 - 22.19

Met de grootste haven van Europa is Nederland een belangrijk transportland. Bijna nergens ter wereld wordt er zoveel vracht vervoerd als in ons kleine landje. Daar plukken we financieel de vruchten van, maar er zit ook een flinke keerzijde aan. We hebben bijna de ongezondste lucht van Europa en staan bovenaan de lijst met de meeste kinderen die astma krijgen door luchtvervuiling. Jeroen Pauw zoekt uit wat we hieraan kunnen doen.