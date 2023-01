Vanavond op tv: Bombshell, Mr. Frank Visser doet uitspraak en Sinan op zoek naar het paradijs

Sinan op zoek naar het paradijs - laatste aflevering 21.22 uur - NPO 1 Jarenlang heeft Sinan Can verslag gedaan van de strijd en ellende in het Midden-Oosten. In Sinan op zoek naar het paradijs was het tijd om ook de schoonheid van het gebied te laten zien. Na de grootst mogelijke chaos in de buurt van Irak, lukt het hem eindelijk om het vergeten paradijs op aarde te bereiken: de Bijbelse Hof van Eden, de tuin waar Eva de fatale appel geplukt zou hebben.

Help! My house is haunted

22.30 uur - TLC

We doen er soms misschien wat lacherig over, maar geesten zijn natuurlijk helemaal niet zo grappig. In Help! My house is haunted duikt een stel experts in het door bewoners bij elkaar gezocht bewijsmateriaal waarop spoken en andere bovennatuurlijke figuren zijn vastgelegd. Zoals dat van Gillian, wier slaapkamer na een aardbeving opeens wordt bezocht door geesten.