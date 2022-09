Vanavond op tv: Beste Zangers en Polen - Nederland in de Nations League

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 22 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Beste Zangers

NPO 1 - 20.34

Terwijl bij Ferdi Bolland een uitnodiging voor Beste Zangers op de mat plofte, bleef de brievenbus van broer Rob leeg. De terminaal zieke Rob was door het uitblijven van een uitnodiging niet alleen diep teleurgesteld in het programma, maar ook in zijn broer en sprak in Trouw zelfs van een judasstreek. Ondanks het boze oog van Rob wagen de Beste Zangers-deelnemers zich vanavond aan het Bolland & Bolland-repertoire. Lees hier over een heftig verhaal dat zangeres Sarita Lorena vertelde tijdens het programma.

Volledig scherm Sarita Lorena laat haar tranen de vrije loop in Beste Zangers bij Claudia de Breij. © AvroTros

Voetbal: Nations League: Polen - Nederland

NPO 3 - 20.20

De uitgangspositie is redelijk comfortabel: Oranje staat fier bovenaan in Groep 4 met drie punten voorsprong op België. Maar om zicht te houden op groepswinst en plaatsing voor het eindtoernooi moet er vandaag in Warschau gewonnen worden van Polen. Iets wat tijdens een eerdere ontmoeting in de Kuip overigens niet lukte. Na doelpunten van Matti Cash en Piotr Zielinski wist Oranje zich in juni door treffers van Davy Klaassen en Denzel Dumfries terug te knokken tot een zwaarbevochten gelijkspel. Bekijk hier het hele programma van deze week.

Volledig scherm Devyne Rensch, Stefan de Vrij en Kenneth Taylor tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal in Zeist. © ANP

Wheeler Dealers

Discovery - 20.30

Terwijl in het vooronder van de moderne auto inmiddels regelmatig een accupakket of zuinig driecilindertje snort, gaat het hart van de echte autofiel pas kloppen bij een ronkende V6 of V8. Om de zuipende, langzaam van het toneel verdwijnende achtcilinder in het zonnetje te zetten, besluit Mike een Mercedes SL55 op de kop te tikken. Maar aan de zilveren wagen mankeert nogal wat. Weet Elvis toch raad met de zompige vering, gare achterwielophanging en de beschadigde wielen?

Cold Case Files

Crime + Investigation - 22.00

Op 9 oktober 1983 wordt in het gehucht Sunnyside, zo’n 45 minuten ten zuiden van Atlanta, het verminkte lichaam van de 23-jarige Timothy Coggins aangetroffen. De knaap is tientallen keren gestoken, in zijn buik is de ‘X’ van de Confederatievlag gekerfd. Het onderzoek wordt gedwarsboomd en de zaak zit meer dan 30 jaar muurvast. De zaak krijgt een nieuwe impuls als het dossier in 2016 wordt heropend.

Long Shot (2019)

Net5 - 20.30

Met: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Bob Odenkirk regie: Jonathan Levine.

Fred Flarsky (Rogen) is een journalist die nooit een blad voor de mond neemt. Dat spreekt jeugdvriendin en presidentskandidaat Charlotte Field (Theron) aan. De vonk springt over, maar de politiek strategen in het kamp van Field gruwelen bij de gedachte aan de smoezelige man als vriendje van de opperbevelhebber. Rogen is op zijn scherpst, maar Theron doet niet voor hem onder in een al net zo grappige rol.