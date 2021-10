Vanavond op tv: Awkwafina Is Nora from Queens, Tiki Taka Touzani en Het roer om

Awkwafina Is Nora from Queens

Comedy Central – 20.30 uur



Awkwafina groeide op in Flushing, Queens. Ver voordat de rappende actrice rollen scoorde in films als Ocean 8 en Crazy Rich Asians, was ze een onbekende YouTube-rapper, die zich als Nora Lam allesbehalve succesvol door de buitenwijken van New York navigeerde.

Venom

Film

RTL 7 – 20.30 uur



Journalist Eddie Brock (Tom Hardy) wordt door een wetenschapper om hulp gevraagd. Zij werkt voor een stichting die experimenten uitvoert met mensen en symbionten, buitenaardse organismen. Eddie moet dit aan het licht brengen. Als hij in het laboratorium is, gaat het mis: de symbiont Venom dringt Eddies lichaam binnen. Eddie blijkt nu over superkrachten te beschikken en gaat de strijd aan met de directeur van de stichting.

Het roer om

SBS6 – 21.30 uur



De Utrechtse volkszanger Ronnie van Bemmel, bekend van zijn jaarlijkse kerstshows in het Van der Valkhotel in Houten, zit tijdens corona zonder publiek. En dus gaat het roer om en vertrekt hij met zijn vrouw Sandra richting Spanje om in het Spaanse Benidorm een B&B te beginnen. Door de financiële risico’s gaat er uiteindelijk een streep door het plan. Wat nu?

Coyote

Nieuwe serie

FOX – 22.00 uur



Als wetsdienaar in het grensgebied tussen de VS en Mexico heeft Ben Clemens heel wat vluchtelingen teruggestuurd naar Midden-Amerika. Wanneer hij na dertig jaar trouwe dienst afzwaait, hoeft hij niet bang te zijn dat hij zich zal vervelen. Het mensensmokkel-kartel dwingt hem in een rol die indruist tegen al zijn principes. Al snel staat Clemens tot aan zijn enkels in het morele drijfzand.

Tiki Taka Touzani

Nieuwe serie

NPO 3 – 22.25 uur



Soufiane Touzani ontmoet twee Nederlandse profvoetballers die momenteel furore maken in België: Noa Lang (Club Brugge) en Joshua Zirkzee (Anderlecht). Touzani interviewt de profs op zijn eigen manier en daagt ze uit voor trucs en challenges.

