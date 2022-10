Vanavond op tv: Andere Tijden Special, The Notebook en The Sixth Sense

Christian Bale zoekt extreme transforma­ties bewust op: ‘Hoe minder ik mezelf zie, hoe prettiger’

Van vel over been in The Machinist tot breed en gespierd in de Batman-films. Geen acteur onderwierp zijn lichaam aan zulke extreme transformaties als Christian Bale. De Oscarwinnaar, nu te zien in de komische thriller Amsterdam, doet het erom, zo biecht hij op in een interview met deze site.

27 oktober