Vanavond op tv: Alles voor de bruiloft, Dagen zonder broer en Gort over de grens

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 25 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Gort over de grens

20.25 uur - NPO 2

Ilja reist rustig verder en arriveert in de Zuid-Franse regio Occitanie, waar hij in een klein tentje langs de oever van de Tarn kampeert. Op zoek naar het geheim van de Tempeliers speelt hij vervolgens in een enorme kerk verboden muziek op het grootste kerkorgel ter wereld. Hij gaat langs bij een wijnboer, wiens kasteel langzaam wordt verzwolgen door de rivier, én proeft hij een taart van pure knoflook.

Ilja Gort met de plaatselijke bakker in Tarn in Gort over de grens.

Dagen zonder broer - eerste aflevering

20.45 uur - Eén

Eind 2021 nam tv-kok Jeroen Meus afscheid van zijn broer Wim. In de periode die volgde werd Jeroen bedolven onder de kaartjes van mensen die hem een hart onder de riem wilden steken. Vaak gingen die gepaard met een eigen verhaal van verlies. De kaarten verdwenen in een la, maar krap een jaar na de dood van Wim gaat Jeroen op zoek naar de onbekende kaartenschrijvers die hem door die diepe periode van rouw hebben geholpen.

Jeroen Meus in Dagen zonder broer.

Alles voor de bruiloft - eerste aflevering

21.13 uur - NPO 3

Georganiseerde chaos is het motto van Nina en Susanna. Het duo kent elkaar al jaren en reist samen met een legertje stagiaires als weddingplanners door Europa. In Alles voor de bruiloft helpen zij vier stellen aan de dag van hun leven. Zoals de Amsterdamse Marlou en Jeff, die op Mallorca in het huwelijksbootje willen stappen. Maar hoe regel je dat?

Nina Molendijk en Susanna van Uffelen in Alles voor de bruiloft.

Sergio & Axel: van de Kaart - eerste aflevering

21.47 uur - NPO 3

De Zeeuwse chef Sergio Herman en de Vlaamse acteur Axel Daeseleire vertrekken voor een culinaire roadtrip. De reis start in Thailand, volgens Axel een culinair bordeel voor Sergio. Op een lokale nachtmarkt beleeft de chef zijn eerste cultuurshock als hij ratten tussen de flessen vissaus, kommen tom kha kai en borden pad thai ziet rennen. En dat is nog maar het begin…

Dirty vegan - start seizoen 2

22.53 uur - NPO 3

De Britse kok Matthew Pritchard is sinds 2015 overtuigd veganist. Hij is ervan overtuigd dat je een stuk fitter wordt door alle dierlijke producten uit je dieet te schrappen. Om de rest van de wereld hiervan te overtuigen, gaat hij in Dirty vegan de uitdaging aan. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen moet hij een diner bereiden voor ijshockeyploeg Cardiff Devils zodat ze hun rivalen in kunnen maken. Maar kan dat wel op een vegan gerecht?