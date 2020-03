Vanaf vandaag is hele seizoen Mocro Maffia te zien: slechts 7 afleveringen

Het eerste seizoen van Mocro Maffia was meteen een groot succes voor Videoland, daarom werd al snel besloten dat er een tweede seizoen moest komen. Door de coronacrisis en omdat mensen daardoor thuis kwamen zitten werd de tweede reeks van de misdaadserie eerder op de on demand-dienst van RTL geplaatst. Vanaf 20 maart werd er elke dag een aflevering gepubliceerd tot vandaag.



Met succes, zo laat RTL weten. De zender meldt een verdubbeling in het aantal abonnees op de streamingsdienst. Ook wordt er gesproken van de beste release van een gescripte serie ooit. Toch klinkt er ook wat kritiek. Zo schrijft iemand spottend op het Instagramaccount van Mocro Maffia dat als de laatste aflevering dan niet meer dan uur duurt, ze uit het raam springt. Een reactie die op meer dan 300 likes kan rekenen. Daarnaast wordt er veelvuldig geklaagd dat na een jaar wachten er maar zeven afleveringen verschijnen.



Mocro Maffia is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. Het eerste seizoen kende veel gelijkenissen, maar in de tweede reeks is dat losgelaten. De serie is ontwikkeld door Thijs Römer en Achmed Akkabi, die laatste speelt ook de rol van De Paus.



Het is nog onduidelijk of er ook een derde seizoen komt.