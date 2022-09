Van telefoonhoesjes tot tampons; waar komt die Frida Kahlo-mania vandaan?

Een leven vol drama

Als iemand veel rampspoed in haar leven had was het Frida Kahlo (1907-1954) wel. Door polio en een zwaar busongeluk, waarbij haar wervelkolom werd doorboord, lag de Mexicaanse kunstenares jaren van haar leven in bed. Aan het plafond liet ze spiegels plaatsen om zichzelf te schilderen. Dat resulteerde in kleurrijke, rauwe zelfportretten op doek, maar ook haar medische korsetten en kunstbeen werden onder handen genomen. ,,Ik zie een paar parallellen met Vincent van Gogh. Beiden zijn nooit rijk geworden van hun werk en leefden een zielig bestaan, maar het fascinerende aan Kahlo was dat ze haar persoonlijke leed verwerkte in haar schilderijen. Tel daarbij op haar veerkracht, linkse, communistische gedachtegoed, gesodemieter met haar man, alcoholgebruik en affaires met mannen én vrouwen en je begrijpt waarom Frida’s verhaal zoveel mensen wereldwijd aanspreekt”, vat Jeroen Krabbé samen. De acteur en kunstschilder reisde voor de 7-delige serie Krabbé zoekt Kahlo – morgenavond op tv – naar Mexico, Amerika en Frankrijk, plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de excentrieke kunstenares.