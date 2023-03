Van ‘straatarme’ oppas naar rapper die je overal ziet: wie is ‘geboren diva’ Ice Spice?

nieuwe campagne Ook Ticketswap slaat alarm om gehoorscha­de: 'Kwart van concertbe­zoe­kers heeft piep in oor’

Een kwart van de Nederlanders die met regelmaat een concert bezoekt heeft na afloop last van een piep in zijn oor of kampt met andere vormen van gehoorschade. Dat blijkt uit onderzoek van Ticketswap, dat vanwege het probleem een nieuwe veiligheidscampagne lanceert om gehoorschade tegen te gaan. ,,We doen als muziekindustrie nog niet genoeg om de gezondheid van het gehoor te beschermen.”