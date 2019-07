Van Rossem weigerde filmrol als seksprofessor

,,Ik ben een waardeloze acteur", stelt Van Rossem, die binnenkort weer te zien is als jurylid in De Slimste Mens. ,,In 1997 heb ik wel een keer in een film van Theo van Gogh gespeeld, In het belang van de staat, en die won meteen een Gouden Kalf. Direct daarna kreeg ik een nieuwe filmrol aangeboden, vrij sterke kost." Het scenario stuurde hij echter direct retour. ,,Ik kreeg, u houdt het niet voor mogelijk, de rol van seksprofessor aangeboden. Ik moest allerlei mensen kussen. Als het op de wang was, had ik allez gezegd, maar het was op de mond. Daar zag ik niets in."



Van Rossem ziet zichzelf liever als brombeer dan als troetelbeer, voegt hij daaraan toe. ,,Ik heb een enorme fanbase aan bejaarde vrouwen, maar ik vind troetelen geen goed woord, net als knuffelen. 'Geef mij eens een knuffel.' Dan denk je meteen: liever niet." De markante mediapersoonlijkheid denkt dat het imago van brombeer aan hem kleeft omdat hij vaak in gaat tegen de heersende opinie. ,,Die is dikwijls volstrekt onzinnig", vindt hij. ,,Maar het zit ook in mijn aard om een beetje te brommen. En ik verval te vaak in tirades, dat is een zwakte van me."