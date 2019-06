Van Koningsbrugge speelt rol in Amerikaanse film over Pickford

Mary Pickford (1892-1979) brak in de beginperiode van Hollywood door als actrice en kreeg de bijnaam 'Queen of the Movies'. Zij speelde in meer dan tweehonderd films en won in 1929 een Oscar voor haar rol in het kostuumdrama Coquette. Daarnaast was Pickford een van de oprichters van de iconische studio United Artists en was zij een van de initiatiefnemers van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die onder meer de Oscars uitreikt.



De hoofdrol van Mary Pickford in Why Not Choose Love? wordt gespeeld door de Schotse actrice Sophie Kennedy Clark, die eerder te zien was in films als Dark Shadows (met Johnny Depp), Philomena, Nymphomaniac en The Danish Girl. De biografiefilm beleefde deze week zijn wereldpremière op het Women's Film Festival dat in Hollywood plaatsvindt. Het is niet bekend of de film ook in Nederland te zien zal zijn.



Van Koningsbrugge heeft onlangs de opnames van de nieuwe familiefilm De Club van Lelijke Kinderen afgerond en gaat binnenkort het nieuwe seizoen van hitserie Smeris draaien.