Van kattenoren tot zilveren string: dit waren de meest opvallende Met Gala-outfits

Zwangere Floor Jansen in tranen na staande ovatie in Arena: ‘Dit was prachtig’

Een staande ovatie en een daverend applaus, dat is wat de zwangere zangeres Floor Jansen zaterdagavond kreeg als bedankje voor haar show in het voorprogramma van de metalband Metallica. Als ze na haar optreden weer backstage gaat, lopen de tranen over haar wangen. ‘Dit was prachtig.’