Van huizen en auto’s tot runderen: Kim en Kanye moeten 75 miljoen euro aan spullen verdelen

De pijnlijke details van een bijna-abortus met de wereld delen of je schoonmoeder uitmaken voor ‘Kris Jong-Un’, het maakt je niet bepaald geliefd bij je wederhelft. Game over dus voor het huwelijk van Kanye West met Kim Kardashian. Die laatste heeft topadvocate Laura Wasser ingeschakeld om haar zaakjes te regelen in wat we gerust de scheiding van het jaar mogen noemen. Wasser, die eerder al Angelina Jolie (twee keer zelfs), Johnny Depp, Britney Spears en Ryan Reynolds door hun scheiding loodste, staat erom bekend haar zaken snel, meedogenloos en vooral discreet af te handelen. Iets waar haar cliënten graag 850 dollar of zo’n 700 euro per uur voor neertellen.