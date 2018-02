Van der Gijp is kritiek op VI zat: 'Onze kijkers zijn niet volslagen idioot'

René zei dat hij geen enkel begrip kan opbrengen voor alle verontwaardigde reacties. ,,Het zou mij een zorg zijn'', riep Van der Gijp. ,,We zijn helemaal doorgeslagen in dit land. We zijn helemaal de weg kwijt.'' De kritiek van meerdere belangengroepen deert hem ook niet. ,,Ik bedoel er helemaal niks mee. Ze snappen mij niet, ze snappen ons niet en ons programma niet.''



De grap heeft zijn doel in ieder geval bereikt, concludeerde de voetbalanalist. ,,Of ik het nou wel of niet had moeten doen: bij deze meneer heb ik de tranen over zijn wangetjes zien biggelen'', zei hij, wijzend naar collega Johan Derksen. ,,Dat was voor mij een absoluut hoogtepunt.''