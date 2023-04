Van der Gijp ergerde zich aan Derksen en Genee tijdens uitzending met Rutte: ‘Was echt belachelijk’

Minister-president Rutte maakt op woensdag 5 april opnieuw zijn opwachting in de dagelijkse talkshow. Dat onthulde Wilfred Genee dinsdagavond. ,,Het grote afscheidsinterview in Vandaag Inside”, grapte de presentator. De premier schoof twee weken terug voor de eerste keer aan in het actualiteitenprogramma. Hij werd niet gespaard door de mannen aan tafel. ,,Ik vind dat je gefaald hebt”, zei Johan Derksen bijvoorbeeld. Ook vroeg hij zich meerdere keren af waarom Rutte niet gewoon opstapte.

Tijdens de bewuste uitzending bleef René van der Gijp vrij stil. Met het nieuwe bezoek van Rutte in aantocht legt hij uit waarom: hij vond dat Derksen en Genee te veel aan het woord waren. ,,Ik vond het verleden keer echt belachelijk dat gedoe’’, biecht hij op. Met drie man op die man, wat moet ik ermee? En niet naar z’n antwoorden luisteren enzo. Joh, waar gaat het over? Je moet wel naar z’n antwoorden luisteren, lijkt mij. Hem wel uit laten praten af en toe.”

Ondanks het beklag van Van der Gijp vindt Derksen het niet nodig om de volgende aflevering met de minister-president anders aan te pakken. ,,Ik zal me ook niet inhouden nu, want de chaos is nog steeds even groot en er is geen enkel uitzicht dat het opgelost wordt.” Van der Gijp ziet dat liever niet gebeuren. ,,Jij wilt hem hetzelfde behandelen als vorige keer? Dan blijf ik thuis.’’

Dat bezoek was een groot kijkcijfersucces. Maar liefst 1,5 miljoen belangstellenden schakelden in voor de confrontatie tussen de minister-president en heren van VI. Daarmee was het de best bekeken uitzending van de SBS 6-talkshow. Het vorige record was voor de aflevering vlak na de kaarsrel van Johan Derksen.

