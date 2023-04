Van de Zwarte Cross tot Lowlands: dit is de reden dat de kaarten dit jaar zo duur zijn

Om een festival te organiseren heb je artiesten, apparatuur, werknemers en catering nodig. Al deze elementen zijn in het afgelopen jaar duurder geworden door de inflatie. Maar niet alleen de inflatie is een oorzaak van de stijgende prijzen van je festivalkaartjes. Want wist je dat ook de vluchtelingencrisis zorgt voor torenhoge prijzen? Hoe dat zit zie je in de bovenstaande video. In vijf minuten legt Robbyn Jansen uit waarom jouw festivalkaartje zo duur is geworden.