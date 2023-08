Vajèn van den Bosch verkast weer naar Duitsland, nu voor Disney's Tarzan & Jane

De Nederlandse acteurs Vajèn van den Bosch en Terence van der Loo gaan vanaf november de hoofdrollen spelen in een nieuwe Duitse versie van de musical Tarzan . Van der Loo maakt zijn debuut in een Duitse voorstelling als Tarzan. Van den Bosch gaat de rol van Jane vertolken. Voor haar is het de derde maal dat zij in een Duitse musical staat.

Dat heeft Stage Entertainment Duitsland dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe versie zal vanaf 16 november te zien zijn in het Stage Palladium Theater in Stuttgart. Het is bijzonder dat twee Nederlandse sterren de hoofdrollen gaan spelen in een Duitstalige voorstelling. Vijftien jaar geleden vertolkte de Nederlandse acteur Mark van Beelen al een tijdje de hoofdrol van Tarzan in een vorige Duitse versie van de musical.

,,Dit was de eerste musical die ik zag toen ik klein was”, aldus Van der Loo. ,,Mijn vrienden en ik waren toen zo enthousiast dat we de rollen zelf na bleven spelen en de liedjes bijna elke dag zongen.” Ook Van den Bosch, nu nog te zien in de Nederlandse versie van Les Misérables, is trots en vereerd met de rol van Jane. ,,Ik ben gek op Disney en in een Disneymusical spelen heeft altijd op mijn verlanglijstje gestaan”, bekent de actrice.

Zij beklemtoont dat de rol van Jane in deze nieuwe versie is aangepast. ,,Jane is nu veel geëmancipeerder en onafhankelijker”, aldus Van den Bosch.

De musical Tarzan is gebaseerd op de animatiefilm van Disney uit 1999, die zich baseerde op het wereldberoemde boek van Edgar Rice Burroughs uit 1912. De muziek en liedteksten zijn gecomponeerd door Phil Collins. De wereldpremière van de show over een jongen die in het oerwoud wordt opgevoed door apen was in 2006 op Broadway. In Nederland was Tarzan in 2007 te zien in het Circustheater, met Ron Link en Chantal Janzen in de hoofdrollen.

