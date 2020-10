Vader van Paul de Leeuw overleden: ‘Blij dat hij een goed leven heeft gehad’

Nieuw programma Yvon Jaspers: Onze boerderij in Europa

11:07 Yvon Jaspers komt begin volgend jaar met een nieuw programma: Onze boerderij in Europa. Daarin neemt de presentatrice bekende koppels uit Boer zoekt Vrouw in een camper mee over de grens, zo maakte de KRO-NCRV vandaag bekend.