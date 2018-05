Vader van Meghan definitief niet bij Royal Wedding

Koningin Máxima viert 47ste verjaardag in villa Eikenhorst

11:42 Koningin Máxima is jarig. Ze wordt 47 jaar. Uit haar agenda blijkt dat de koningin geen officiële plichtplegingen heeft op haar verjaardag. Ze kan in huiselijke kring in villa Eikenhorst in Wassenaar 47 kaarsjes uitblazen.