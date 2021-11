Vader uit realityserie 19 Kids and Counting wil politiek in: tegen abortus en voor wapens

De vader uit het gezin dat centraal stond in de realityserie 19 Kids and Counting, wil de politiek in. Jim Bob Duggar gaat op voor een plek in de senaat van de staat Arkansas, zo maakte hij dit weekend bekend. Hij zei de stem te willen zijn voor conservatieve kiezers. Duggar gaf in zijn statement aan voor wapenbezit en tegen abortus te zijn.

19 Kids and Counting, dat in Nederland werd uitgezonden op Net5 en TLC, volgde het gezin Duggar en hun kinderschare sinds 2008. Het programma begon als 17 Kids and Counting en ging toen over Jim Bob, zijn vrouw Michelle en hun 17 kinderen Joshua, Jana, John-David, Jill, Jessa, Jinger, Joseph, Josiah, Joy-Anna, Jedidiah, Jeremiah, Jason, James, Justin, Jackson, Johannah en Jennifer. Tijdens het programma werden er nog twee kinderen geboren, Jordyn en Josie, waardoor de titel van de show 19 Kids and Counting werd. In 2011 verloor Michelle een twintigste kindje, Jubilee, na twintig weken zwangerschap.

De zwaar christelijke familie Duggar kwam in 2015 in opspraak toen In Touch Weekly onthulde dat oudste zoon Josh tien jaar eerder had bekend dat hij vijf meisjes, onder wie vier van zijn zusjes, onzedelijk had betast. De familie stuurde hem naar een opvoedingskamp van de kerk en sprak met een bevriende politieagent, die geen officiële melding maakte en later zelf werd veroordeeld voor kinderporno.

Na de onthulling trok TLC de stekker uit 19 Kids and Counting. Vanaf 2016 waren er enkele seizoenen te zien van spin-off Counting On, over een aantal van de kinderen en hun gezinnen. Ook die serie werd van de buis gehaald toen Josh Duggar eerder dit jaar werd gearresteerd voor het bezit van kinderporno.