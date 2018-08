Vader OG3NE 'in shock' door aanvallen op relatie met 35 jaar jongere superfan

Love my new hairstyle 😍 Een foto die is geplaatst door null (@janine_aarts) op 5 Jun 2018 om 6:55 PDT Rick, die officieel Ricardo heet, verloor vorig jaar juli zijn echtgenote Isolde (48). Zij overleed aan de gevolgen van een zeer zeldzame vorm van botkanker. Recent maakte hij vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk bekend alweer een tijdje gelukkig te zijn met de 35 jaar jongere Aarts. ,,Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is. Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine,'' schreef Rick bij een Instagramfoto waarop hij en de vrouw die zijn hart weer sneller laat kloppen te zien zijn. Janine uit Venray liet daarop weten: ,,Sinds korte tijd ben ik zo ontzettend verliefd, gelukkig en dankbaar dat ik van grote betekenis ben op iemands leven. Ik ben blij Rick, dat ik samen met jou mag genieten van deze prachtige zomervakantie.''



Kort na hun bekentenis 'regende' het gelukwensen voor de kersverse tortelduifjes. Maar toen bleek dat Rick en Janine 35 jaar in leeftijd verschillen, kwamen al snel negatieve reacties op gang. Zijn dochters - Lisa (24) en de 22-jarige tweeling Amy en Shelley - kwamen met een korte verklaring waarin werd gesteld dat de drie het 'nog erg zwaar' hebben met het verlies van hun moeder, maar ik dat ze blij zijn met 'de supergrote steun' van Janine voor hun vader. ,,Het doet ons enorm goed om mee te maken dat pappa weer wat blijdschap vindt. En dat hij iemand heeft die hem er weer bovenop helpt wanneer hij het even niet meer ziet zitten.''

Begrip

Volgens Rick Vol, zo vertelde hij aan de Telegraaf, is de band met zijn dochters 'super'. ,,Ze zien de fonkelingen terugkomen in mijn ogen en dat maakt de meiden ook echt blij.'' Volgens Vol, zo benadrukt hij, is Janine zijn 'maatje'. ,,Ik wil graag zien wat het kan worden. Zoals Isolde was, zo was er maar één.'' Hij stelt te hebben gemerkt dat niet iedereen begrip heeft de amoureuze ontwikkelingen in zijn leven.

Vol: ,,Nadat we het zelf tijdens onze vakantie hadden bekendgemaakt, kwamen er eerst alleen maar positieve reacties. Maar later ook veel onaardige en harde aanvallen. Daar zijn we van geschrokken. De tweede week waren we bezig deze buitensporige en kwetsende opmerkingen van sociale media te verwijderen. Maar daardoor zijn we ook, nog meer, naar elkaar gegroeid'', aldus Rick Vol die het leeftijdsverschil van 35 jaar 'maar een getal' noemt. Eerder zei hij over de ophef rond zijn romance: ,,Liefde kent geen (leef)tijd en geen oordeel. Liefde gaat over een connectie tussen zielen.'' Vol wilde vanmorgen liever niets toevoegen aan zijn uitlatingen. Wel liet hij aan deze site weten in geen geval een uitgebreid interview te hebben gegeven aan een fotograaf van de krant in kwestie die volgens Vol al 5 dagen voor zijn deur had gestaan.

Van Janine is bekend dat ze al een aantal jaar groot bewonderaar is van OG3NE. Zo liet ze vorig jaar aan BN De Stem weten: ,,Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote fan zou worden van een bepaalde groep. Ik heb heel wat kilometers moeten rijden voor de concerten, maar dat heb ik er graag voor over. Ze hebben altijd even tijd voor je. Ondanks dat de meiden het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, onder meer met hun moeder.''