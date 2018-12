Vader Meghan Markle hoopt dat Queen bemiddelt in ruzie met zijn dochter

Verlost van hun verslaving: deze sterren zijn nuchter na jaren vol drank en drugs

10:59 Russell Brand (43) is precies 16 jaar clean, zo liet hij weten via Twitter. De Britse acteur was verslaafd aan drugs en drank, maar heeft al jaren geen van beide aangeraakt. Daarmee is hij niet de enige in Hollywood die zijn leven weer op de rails kreeg, want ook deze beroemdheden zijn tegenwoordig altijd BOB.