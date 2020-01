Vader Meghan getuigt mogelijk tegen dochter in 'war on tabloids'

Franse songfesti­val­hunk Tom Leeb krijgt nu al douze points

11:24 Of Frankrijk het dit jaar goed gaat doen op het Eurovisie Songfestival is nog even afwachten, maar het land scoort in ieder geval douze points als het gaat om de looks van hun inzending. Zanger Tom Leeb (30), die ook acteur is, is de hunk van het liedjesfestijn.